«مرشدات الشارقة».. ورش افتراضية تنمي الخيال الإبداعي

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال شهر أكتوبر الجاري، سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تنمية مواهبهنّ الفنية، وتعزيز مهاراتهن الاجتماعية، إلى جانب تعريفهنّ بطرق تأسيس الأعمال، في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل، وضمان سلامتهنّ خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الجسدي ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس «كورونا».

وتعلمت المرشدات (11-14 عاماً) والمرشدات المتقدمات (15-18 عاماً) خلال ورشة «فنّ تشكيل الطين»، أساسيات تحضير عجينة الطين، وتلتها فقرة عملية جربت فيها المشاركات في منازلهنّ صنع أوانٍ مختلفة لوضع الحلي.

واستهدفت ورشة «صوتي مستقبلنا المتساوي»، تمكين المرشدات المتقدمات من المهارات الاجتماعية لطرح ودعم القضايا العالمية التي تهمّ الفتيات، ومهارات الاستماع والإنصات، وكيفية إيصال أصواتهنّ إلى العالم.

وفي ورشة «مزج العطور»، خاضت المرشدات تجربة فريدة تعلمن فيها أساسيات فنّ مزج العطور، بطريقة تفاعلية عبر تطبيق «زووم»، حيث تسلمت المشاركات مجموعة من الأدوات والمواد الخاصة بخلط العطور، لتمكينهنّ من صنع عطرهن الخاص مع بصمتهن المميزة. وتمحورت ورشة «رسم الأمواج» حول اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الزهرات (7-10 عاماً) من خلال تعليمهنّ الخطوات الأساسية لاستخدام الألوان المائية وطريقة رسم أمواج البحر بدقة.

ولتحفيز خيال الزهرات وتنمية مهاراتهنّ الاجتماعية وتشجيعهنّ على التواصل، تنظم المفوضية في 31 أكتوبر ورشة «لنقرأ معاً»، التي ستركز على توسيع معارف المشاركات وترسيخ حب القراءة في نفوسهنّ، وتحفيزهنّ على تبادل الأفكار ومناقشة الأحداث بشكل مسلّ وهادف.