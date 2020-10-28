تواصل فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر

تتواصل اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر حيث يتضمن جدول المهرجان اليوم عروضا لـ 23 فيلما، ما بين روائي طويل، ووثائقي طويل، وفيلم قصير.

وتعالج الأفلام الـ23 مجموعة من القضايا الشائكة، مثل معاناة اللاجئين والمهمشين، والتفكك الأسري.

ومن بين الأفلام التى تعرض اليوم، الفيلم الإيطالي "الروابط" للمخرج دانيلي لوكيتي، والذى يأتي ضمن قائمة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وفى نفس المسابقة، يعرض الفيلم الفرنسي "تحت نجوم باريس" للمخرج كلاوس دريكسيل.

وفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يعرض الفيلم الفرنسى "بانكسي أكثر المطلوبين"، من إخراج أوريليا روفييه، وشيموس هالي.

وفى برنامج الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)، يعرض الفيلم الألماني، الهولندي،الفرنسي الكندي "برلين ألكسندربلاتز" من إخراج برهان قُرباني.

وفى برنامج جسر الجونة السينمائى، تقام اليوم الأربعاء، محاضرة حول "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية "، وندوة حول سبل "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية".

ويقام المهرجان، الذى يقام بمنتجع الجونة المطل على سواحل البحر الأحمر بمصر، فى الفترة من 23 إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلما من 42 دولة حول العالم.



