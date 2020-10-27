مسبار ناسا «برسيفيرنس» يقطع نصف الطريق إلى المريخ

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، إن مسبار «برسيفيرنس» التابع قطع منتصف الطريق إلى كوكب المريخ بعد انطلاقه من الأرض في يوليو الماضي.

وأضافت الوكالة أن المسبار قطع مسافة 235 مليون كيلومتر من رحلته إلى المريخ.

وأوضحت أنه يتعين على المركبة الفضائية، الآن، أن تقطع نفس المسافة لتصل إلى الغلاف الجوي للمريخ بحلول 18 فبراير المقبل.

وقالت جولي كانجاس من وكالة ناسا «على الرغم من أنني لا أعتقد أنه سيكون هناك كعكة، خاصة أن معظمنا يعمل من المنزل، إلا أنه لا يزال يمثل إنجازا رائعا».

تم تصميم الجيل الجديد من هذا المسبار الآلي، وهي بحجم سيارة صغيرة، للبحث عن علامات على الحياة الميكروبية القديمة على المريخ، ودراسة مناخه وطبيعته الجيولوجية، وجمع عينات من الصخور والتربة وتخزينها، وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري للكوكب الأحمر.