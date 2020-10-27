«فيسبوك» تتيح 5 ألعاب فيديو

نيويورك (أ ف ب)

أتاحت شبكة «فيسبوك» لمستخدميها الوصول إلى ألعاب الفيديو المجانية دون الحاجة إلى تنزيلها من المنصة.

وعلى عكس «جوجل» و«أمازون»، لا تقدم «فيسبوك» خدمة منفصلة متكاملة، لكنها توفر لمستخدميها إمكانية الوصول إلى ألعاب معينة بفضل الحوسبة السحابية، من خلال تطبيق الشبكة على الهاتف المحمول أو متصفح «الإنترنت» الخاص بهم. وتتوافر 5 ألعاب عند الإطلاق التجريبي لـ«فيسبوك جيمنج» في الولايات المتحدة هي «أسفال 9: ليدجندز» و«بي جي إيه تور غولف شوتاوت» و«موبايل ليدجندز: أدفنتشر» و«سوليتير: أرثرز تايل» و«دبليو دبليو إي سوبر كارد».