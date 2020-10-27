يومان بلا كورونا في فيكتوريا الأسترالية

سيدني (رويترز)

أعلنت ولاية فيكتوريا، بؤرة الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أستراليا، أمس أنها لم ترصد أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتسمح فيكتوريا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتباراً من اليوم بعد إغلاق صارم دام أكثر من ثلاثة أشهر.. ورغم تضاؤل أعداد الحالات واستعداد الشركات والمؤسسات لإعادة فتح أبوابها، فإن فيكتوريا لن تخفف سوى القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية في المنازل. وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانييل أندروز، إن الخطر الأكبر لانتشار الفيروس يظل في المنزل، حيث لا يتم تطبيق بروتوكولات التباعد الجسدي في كثير من الأحيان.