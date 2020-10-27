زاهر وابنته.. في «لؤلؤ»

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل أحمد زاهر تصوير دوره في مسلسل «لؤلؤ»، ويجسد فيه شخصية شاب متزوج، وبمرور الوقت يتزوج على زوجته في السر، وحين يعلم برغبة شقيقته في احتراف الغناء يقف في مواجهتها ليمنعها.

ويشاركه البطولة مي عمر ونرمين الفقي وهيدي كرم وأحمد مجدي وسلوى عثمان ونورهان، وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام في أول تجربة إخراجية له.

وقال زاهر: إن الأحداث تدور حول قصة نجاح مطربة تبدأ مشوارها من الصفر، حتى تصبح واحدة من أهم المطربات على مستوى الوطن العربي.

ونفى تشابه دوره مع شخصية «فتحي»، التي جسدها في رمضان الماضي في مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان وروجينا، الذي يعاد عرضه حالياً على قناة أبوظبي.

ولفت إلى أن ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من خلال «لؤلؤ» بدور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها لمدة سبعة أعوام منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات» مع صلاح السعدني وداليا البحيري.

وأبدى زاهر سعادته بحصوله على العديد من الجوائز عن دوره في «البرنس»، وآخرها جائزة أفضل ممثل في رمضان 2020، وفقاً لمرصد «إعلاميين الفن المصري EAMA»، بمشاركة أكثر من 25 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف زاهر عن أنه استعد جيداً لشخصية «فتحي» في«البرنس»، وقال: عملت على التحضير لها بشكل متقن، إضافة إلى توجيهات المخرج محمد سامي، مما أظهرها بهذه الروعة التي أدهشت الجمهور العربي.

وتوقف عند فيلم «زنزانة 7» الذي يتم عرضه حالياً، ويشارك في بطولته مع نضال الشافعي، وقال: إن إيراداته تخطت حاجز الـ7 ملايين جنيه خلال شهر.

وينتظر زاهر فيلم «يوم 13» وهو أول تجربة تمثيل له في عمل عربي ثلاثي الأبعاد، بعد اشتراكه ضيف شرف أمام دينا الشربيني وأحمد داوود، ومن المتوقع عرضه في موسم رأس السنة المقبل.