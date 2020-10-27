«نهاية الجليد».. وثائقي على «ناشيونال جيوغرافيك»

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، أحدث إنتاجات شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية بعنوان «نهاية الجليد» و«البحار الصافية: قوة الحماية»، كعرض أول بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

حيث يتناول الوثائقي: «نهاية الجليد» قصة مجتمع الإنويت والذي يتجاوز عددهم مائة ألف نسمة، ويشكلون سكان منطقة القطب الشمالي المتجمد منذ عدة قرون، والذين يناضلون في ظل التغير المناخي السريع، من أجل حماية بيئة القطب الشمالي ومجتمعهم والذي يعد موطنهم الأصلي، فهم ينحدرون من سلالة «روبرت بيري»، المعروف بأنه أول شخص وصل إلى القطب الشمالي في عام 1909.

وقد استغرق تصوير الوثائقي «نهاية الجليد» أربع سنوات كاملة، ويتضمن مقابلات مع قادة مجتمع الإنويت والصيادين والنشطاء والشباب، وتم عرضه في العديد من المهرجانات العالمية مثل Movies that Matter وMountainfilm.

يسلط الوثائقي الضوء على نظرة العالم الخارجي إلى ذوبان الجليد البحري بين كندا وجرينلاند على أنها فرصة غير مسبوقة لمكامن النفط والغاز فيها، توفر طرقاً جديدة للشحن السريع والسياحة والصيد، بينما يرى مجتمع الإنويت في ذلك تهديدًا لأسلوب حياتهم وتنمية أراضيهم في القطب الشمالي حيثما يتواجدون

كما سيعقب عرض الوثائقي: «نهاية الجليد»، بعرض لوثائقي آخر بعنوان: «البحار الصافية: قوة الحماية»

يأتي عرض الوثائقيين على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، إيماناً من حرص واهتمام أبوظبي للإعلام، الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز لمشاهدي ومتابعي القناة، بما يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الوثائقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.