أروى جودة.. «نمرة 2»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة أروى جودة عن دورها في مسلسل «نمرة 2»، حيث تجسد شخصية زوجة رجل أعمال تعيش في معاناة بسبب تعدد علاقاته، مما يجعلها تعيد النظر في العلاقة الزوجية. ويناقش العمل منح فرصة ثانية في الحب، تأليف سما عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في البطولة اللبنانية سينتيا خليفة، ويعرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية. وأعربت أروى عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «هند»، التي جسدتها في مسلسل «إلا أنا»، من خلال الحكاية الثانية بعنوان «سنين وعدت»، ودارت أحداثه حول سيدة تبحث عن صديق والدها الراحل، لتستعيد معه ذكريات أبيها، والذي يشهد له الجميع بحسن الخلق، وكتبت الحكاية عبير سليمان، وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولتها أحمد صفوت، وكارولين خليل. وتنتظر جودة موعد طرح فيلمها «أشباح أوروبا»، الذي يشهد عودتها السينمائية بعد غياب 5 أعوام، وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء يعيشون في القاهرة، ومثلهم في إحدى الدول الأوروبية.

كما تشارك أروى ضيفة شرف في فيلم «أعز الولد»، مع ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز.