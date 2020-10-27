مصطفى فهمي.. إقطاعي «الحرير المخملي»

يعود الفنان مصطفى فهمي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسل «الحرير المخملي»، بعد اعتذار الفنان جمال سليمان عن الدور.

ويجسد فهمي شخصية «عبد الرحيم التهامي»، الذي ينتمي إلى عائلة إقطاعية، ويتسم بالصرامة والحدة في تعاملاته مع أبنائه والمحيطين به، ودائماً يرى أنه على صواب في كافة القرارات التي يتخذها.

وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، بمحافظة المنصورة، والعمل يتكون من 45 حلقة، ومأخوذ عن رواية لأميمة عز الدين، حول الصراع بين الأجيال، والعادات والتقاليد الريفية، وسناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى الدرامية، مشاركته في مسلسل «مليكة»، الذي عرض في رمضان 2018، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية.

وعلى الصعيد السينمائي ينتظر فهمي بدء تصوير مشاهده في فيلم «أهل الكهف»، المقتبس عن رواية للأديب الراحل توفيق الحكيم، وقام بمعالجتها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



