هل يكسر جاكوميتي حاجز الـ 100 مليون دولار؟

نيويورك (أ ف ب)

ربما يصبح النحات السويسري ألبرتو جاكوميتي بابلو بيكاسو غداً، ثاني فنان تُباع 4 من أعماله بسعر يتخطى حاجز الـ 100 مليون دولار، بعد بابلو بيكاسو.. تبدو هذه الفرضية قابلة للتحقق، بعد طرح دار «سوذبيز» منحوتة جاكوميتي، التي تحمل اسم «غراند فام» للبيع في مزاد بدأ منذ 21 أكتوبر الحالي وتعلن نتيجته غداً. وطرحت الدار المنحوتة التي يبلغ طولها 2.68 متر، وهي جزء من سلسلة تضم أكبر منحوتات الفنان السويسري حجماً، وفق نسق هجين يعرف باسم «المظاريف المغلقة».. ويقوم هذا النسق على عرض كل مشارك سعراً واحداً يبقى طي الكتمان حتى نهاية المزاد، على ألا يقل عن 90 مليون دولار.