تدليك فروة الرأس.. يطيل الشعر

القاهرة (الاتحاد)

ينصح الخبراء بإضافة روتين تدليك فروة الرأس إلى قائمة العناية بشعرك، كخطوة بسيطة أثبتت فعاليتها في تمتع شعرك بمظهر أكثر صحة وجمالاً وكثافةً وطولاً أيضاً.

وأوضح موقع «Mind Body Green»، أن تدليك فروة الرأس لا يتطلب أي مجهود أو تكلفة، حيث يمكن لأي سيدة القيام به بنفسها بالمنزل في دقائق، باستخدام الزيت المفضل والمتاح لديكِ.

وأوضح خبير صبغ الشعر العالمي الفرنسي كريستوفر روبن، أن تدليك فروة الرأس له نفس تأثير التدليك في مكان آخر، فكما نتخلص من التوتر في أجسادنا بالتدليك، يحجز خط الشعر وخلف الأذنين والرقبة الكثير من التوتر الناتج عن الإجهاد.

وقال خبراء الأمراض الجلدية والعناية بالشعر، إن زيادة نمو الشعر تعتبر أكبر فائدة مرتبطة بتدليك فروة الرأس، بالإضافة إلى تقوية جذوره وجعله أكثر لمعاناً، حيث يعتمد كل ذلك على تنشيط الدورة الدموية ووصول الدم والمغذيات إلى فروة الرأس.

وأضاف الخبراء أن تدليك الفروة مرتين أسبوعياً على الأقل له فوائد أخرى، إذ أنه يقلل من هرمونات التوتر ويعزز المزاج، ويؤدي إلى توازن ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وخفض معدل الإجهاد، وهو المساهم الرئيس في تقليل تساقط الشعر.

وأشارت الكثير من الأبحاث إلى أن التدليك المنتظم، يقوي المناعة، ويحسن القدرة على الشفاء، كما يرتبط بالتئام الجروح بشكل أسرع بسبب سريان الدورة الدموية، فضلاً عن أن تدليك الرأس يقلل الألم والصداع، ويزيد من الشعور بالراحة.