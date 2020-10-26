علي السيد: «استاند آب كوميدي».. يلامس الواقع بروح الفكاهة

خولة علي (دبي)

شهد عدد من مسارح دبي منذ أيام عرساً فنياً ترفيهياً مسرحياً، عبر «مهرجان الكوميديا»، القائم على نظام «استاند آب كوميدي».. هذا الفن الذي بدأ يأخذ حيزاً مهماً من اهتمامات الفنانين الشباب الذين لمعوا وبرعوا فيه بحس الفكاهة والدعابة، وتقديم عروض تلامس مختلف القضايا المجتمعية، إلى جانب تمتعهم بمهارة تقليد شخصيات عامة، مما يثيرون ضحك الجمهور، معتمدين أحياناً على الارتجال، ليقوموا بدور المؤلف والمخرج والممثل، مستخدمين براعتهم وأداءهم التمثيلي في بناء الفكرة وتفاعل حركاتهم وإيماءاتهم الجسدية مع طرح نصهم المسرحي بطريقة تلقائية وعفوية، محلقين بإلهامهم المسرحي أمام الجمهور، الذي ينتظر منهم مواقف وحكايات فكاهية تغير واقعهم وتنسيهم همومهم، لتدوي ضحكاتهم في أرجاء المسرح.

مدرسة للكوميديا

ومن بين هؤلاء الفنانين المشاركين في «مهرجان الكوميديا» بدبي، الفنان الإماراتي علي السيد الذي نجح بفضل سرعة بديهته وأسلوبه القريب من الجمهور في تأدية عروض عديدة على خشبة «كوميك ستريب لايف» الشهيرة في نيويورك، بالإضافة إلى العديد من العروض الكوميدية العالمية في مهرجان أدنبرة الدولي، ومهرجان مسرح التغيير في اليونان، وبصفته الشريك المؤسس لمدرسة «دوبوميدي»، قام علي بتأسيس مدرسة الكوميديا الأولى على مستوى المنطقة، ليقدم فنون الكوميديا الارتجالية بمنظور عربي فريد، ويمهد الطريق أمام المواهب الشابة في مجال الكوميديا ليبدعوا فيه ويصقلوا مهاراتهم، وهذه المدرسة تضم عدداً من الطلبة المواطنين وجنسيات أخرى، وكانت لهم مشاركات ناجحة على منصة الكوميديا، وقد نالت الإعجاب وانتزعت الضحكات من أفواه الجمهور.

مهارة وجرأة

ويشير علي السيد، قائلاً: «استاند آب كوميدي»، هو جزء من فن المسرح، ولكن يبقى العمل فيه قائماً على شخصية واحدة، وهو الفنان الذي يواجه الجمهور مباشرة، فهو المؤلف والمخرج والممثل، لذا لا بد أن يتمتع الفنان بالكثير من المهارات التي تمكنه من جذب انتباه الجمهور، والتأثير على الحضور ونزع الضحكات من أفواههم، وهذا الفن قائم على جرأة الكوميدي ومصداقيته في طرح أي فكرة أو قضية.

صدفة

ويؤكد السيد: «ربما الصدفة هي التي جعلتني أقدم على هذا المجال، فلم أكن أتصور يوماً مواجهة الجمهور، أو الوقوف على منصة المسرح، لكن الفرصة التي أتيحت لي كانت الدافع الأكبر كي أثبت جدارتي وأطرق هذا الباب، الذي يشهد حالة من التنامي والانتشار في العالم العربي، بعد أن كان محصوراً على المنصات الغربية، ونظراً لانتشار هذا الفن بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع «يوتيوب»، أصبح «استاند آب كوميدي» له متابعوه من الشباب».

وحول بدايته، يقول: «بدأت مشواري في هذا الفن منذ عام 2008، على منصات ومسارح غربية باللغة الإنجليزية، ولكن بعد أن استطعنا تنفيذ عدد من العروض الكوميدية في دبي، قدمنا عروضاً باللغة العربية إرضاءً للجمهور العربي، الذي بدأ يتوافد على المسرح، ويقبل على هذا الفن ويستمتع به».

تصحيح المفاهيم

وحول السمات التي يجب أن يتحلى بها فنان «استاند آب كوميدي»، يقول علي: إن الفنان الممارس لهذا الفن يجب أن يتحلى بسرعة البديهة والقدرة على متابعة ما يدور حول العالم من أحداث، ليتوفر لديه مخزون وافر من المعلومات، التي يبني عليها نصه المسرحي، وعرض أفكاره بطريقة سلسة وبمهارة عالية في إطلاق النكات حولها، مؤكداً أن الكثير من القضايا والأفكار المثارة حول بعض المجتمعات بها الكثير من المغالطات، والتي تحتاج إلى عرضها بزاوية أخرى لتصحيح الكثير من المفاهيم في أذهان الجمهور، بشكل منطقي وفكاهي، وجعل الفرد أكثر قدرة على التعايش معها والنظر إليها بصورة أكثر إيجابية، وقد طرحت الكثير من قضايا الساعة التي تهم المجتمع، كي أبعث برسالة من خلال انتقادي للحدث بأسلوب ساخر فكاهي.

مفهوم مختلف

أشار الفنان الإماراتي علي السيد إلى أن «استاند آب كوميدي» له مفهومه المختلف عن باقي الفنون الأدائية المعروفة في العالم العربي، وهدفنا هو تشجيع الكوميديين الجدد وتمهيد الطريق أمامهم في هذا المجال، فطبيعة شعوبنا محبة للضحك، ولا تغيب الابتسامة عن وجوهنا عندما نجتمع مع الأهل والأصدقاء، لذا نسعى إلى خلق أجواء من الدعابة والترويح عن النفس.

اختتام «دبي للكوميديا» بفعاليات مرحة

أعلن مهرجان دبي للكوميديا اختتام فعاليات نسخته لهذا العام (21 - 24 أكتوبر 2020) بعد أربعة أيام مليئة بالضحك والمرح في عدة مناطق من دبي، وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً من خلال العروض التي لاقت إقبالاً غير مسبوق طيلة أيام المهرجان، الذي استضاف نخبة من المواهب الكوميدية العالمية مثل جاد المالح وميشيل وولف ومو عامر وعلي السيد ونمر وفير داس وجوراف كابور ومينا ليسيون.

وقد لاقت الفعاليات المليئة بالمرح إقبال عشاق الكوميديا، حيث توافدوا إلى دبي أوبرا ومركز دبي التجاري العالمي ومسرح مول الإمارات وسينما السيارات ريل، لمشاهدة عروض الكوميديا الحيّة والفعاليات الاستثنائية والأفلام الكوميدية. وأثبت المهرجان قدرة دبي على استضافة فعالية جماهيرية كبيرة وضمان سلامة وصحة الحضور والمشاركين في ظل جائحة «كورونا». وبناء على هذا النجاح، سارع منظمو المهرجان إلى إعلان عودته في مايو 2021 بنسخة أكبر وأكثر ترفيهاً مما سبق، ليصبح فعالية سنوية مميزة ضمن قائمة فعاليات دبي الترفيهية المباشرة. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس النجاح الذي حققه مهرجان دبي للكوميديا هذا العام روح التعاون والعمل الجماعي الذي تتحلى به دبي، لتخطي التحديات وتحويلها إلى فرص مميزة، الأمر الذي يؤكد ريادة الإمارة في استئناف قطاع الفعاليات مع الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع».