العامري ينتهي من تسجيل أغنية عن السلام

أبوظبي (الاتحاد)

يجدد الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري تعاونه مع أشعار الشيخ خالد بن طناف المنهالي، بعدما انتهى من تسجيل عمل وطني جديد وضخم من جميع أركانه، كلمة ولحناً وتوزيعاً موسيقياً، والذي يحمل تعاوناً جديداً في الألحان مع الملحن الإماراتي خالد ناصر، وإشراف عام صلاح الكندي. وقد تم تنفيذ موسيقى الأغنية في الاستوديوهات الصوتية ما بين العاصمة أبوظبي ودبي، من توزيع زيد عادل، بحيث ستحمل الأغنية مجموعة من الأفكار الموسيقية الجديدة على صعيد الأغنية الوطنية. وأبدى العامري حماسه الشديد لموعد طرح العمل الجديد، الذي سيتم الكشف عن عنوانه بعد الانتهاء كلياً من تجهيز الأغنية وتنفيذ الفيديو كليب المخصص له، لعرضه عبر القنوات الفضائية وقناة عبد المنعم العامري الرسمية في «يوتيوب»، والذي سيحمل مفاجآت متعددة، مؤكداً أن الأغنية تحمل كلمات رائعة ولحناً بديعاً.