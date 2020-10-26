ملك «الراب» المغربي في فيلم سينمائي

محمد نجيم (الرباط)

بعد أن حققت أغنياته ملايين المشاهدات على موقع «يوتوب»، يدخل الفنان المغربي وأحد رواد موسيقى الشباب وأغاني «الراب» توفيق حازب المعروف بـ«الدون بيغ» مجال التمثيل السينمائي، من خلال فيلم سينمائي ضخم تشرف على إخراجه المغربية زهور الفاسي الفهري، والفيلم الذي يجري تصوير مراحله الأولى بمدن مغربية عدة، بعنوان «الوسيط» (‏The moderaton)، ‬‬رُصدت ‬له ‬ميزانية ‬ضخمة.

وسيعرف ‬الفيلم مشاركة ‬عدد ‬من ‬نجوم ‬السينما ‬من المغرب و‬بعض ‬الدول ‬الأوروبية‬، ‬وسيكون ‬مختلفاً ‬عن ‬الأفلام ‬السينمائية ‬المغربية، ‬إذ ‬يحتوي ‬على ‬مشاهد حركة ‬تشبه ‬إلى ‬حد كبير ‬أفلام ‬هوليوود، ولم ‬تكشف ‬مخرجته ‬عن ‬الأحداث ‬والقصة ‬التي ‬يطرحها، ‬عدا ‬أنها ‬كشفت ‬عن ‬أماكن ‬تصوير ‬الفيلم ‬في ‬مدن ‬مغربية ‬عدة، من ‬بينها ‬شفشاون، ‬الدار ‬البيضاء، ‬والرباط.