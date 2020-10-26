المسلّم يروي لـ«حكايتي» عشقه للمسرح والشعر

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف البرنامج الحواري الجديد «حكايتي» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، د. عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في حوار مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مقدم البرنامج، يتوقف خلاله عند جوانب متعددة ومهمة في حياته، ويستعرض بدايات وقوفه على المسرح ممثلاً وشاعراً، وانطلاقته في مجال التراث الذي بات اليوم واحداً من أهم رموزه وباحثيه.

ويكون المشاهدون على موعد مساء اليوم، مع محطات مضيئة في مسيرة المسلّم، ورحلته في عالم التراث الذي كرّس له جلّ وقته وجهده مقدماً، وعلى امتداد سنوات طويلة، سلسلة من البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ناهيك عن الاهتمام الذي أولاه بالحكايات الشعبية التي تجسّد الهوية الشفهية للمجتمع الإماراتي.

ويتطرق المسلّم خلال الحلقة للحديث عن حكايات من التراث والمفردات الشعبية، كما يقدم جانباً من قصائده الشعرية، وبعضاً من الأعمال المسرحية التي شارك بالتمثيل فيها، في الوقت ذاته تتخلل الحلقة شهادات حيّة من شخصيات صديقة أمثال د. ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي بالشارقة، والفنان المسرحي والتشكيلي د. محمد يوسف وآخرين.