لبلبة.. «العميل صفر»

سعيد ياسين (القاهرة)- تعود الفنانة لبلبة إلى السينما من خلال فيلم «العميل صفر»، وقالت إنها تحمست لقبوله؛ لأن الكوميديا فيه تنبع من المواقف والأحداث، وليست مفتعلة أو مقحمة من دون داعٍ.

ويشاركها في بطولته نيللي كريم وأكرم حسني وبيومي فؤاد وليلى عز العرب، وإخراج محمد سامي في تعاونها الأول معه.

كان آخر أعمال لبلبة «كازابلانكا» مع أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبدالجليل وإياد نصار، الذي عُرض خلال يونيو من العام الماضي.

ونفت لبلبة موافقتها على أي من المسلسلات التلفزيونية التي عُرضت عليها مؤخراً، وقالت إنها لم تجد نفسها في تلك الأدوار والأعمال.

وأكدت أنها تصر على تقديم أدوار تضيف جديدا إلى تاريخها الفني، خصوصاً أنها مقلة في العمل في المسلسلات والتي كان آخرها قبل عامين «الشارع اللي ورانا»، ومن قبله «مأمون وشركاه» و«صاحب السعادة» مع عادل إمام.