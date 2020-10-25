إخلاء شجرة من «دبابير قاتلة»

واشنطن (رويترز)

قام فريق من علماء الحشرات، يرتدون ملابس واقية، بإخلاء شجرة بولاية واشنطن من الدبابير الآسيوية العملاقة، باستخدام مكنسة كهربائية، ليقضوا بذلك على أول عش لما يسمى بالدبابير القاتلة التي تم العثور عليها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الزراعة بالولاية، إنها ظلت أسابيع تبحث عن تلك الدبابير التي تهاجم خلايا نحل العسل، ويمكن أن تشكل خطراً على البشر لأنها قد تلسع مراراً بسم بشكل أقوى من نحل العسل. وعثر علماء الحشرات بالولاية على العش بالقرب من مدينة بلين القريبة من الحدود الكندية، يوم الخميس، وعادوا يوم السبت بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.