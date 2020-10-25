الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق برنامج الروبوتات الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس عن إطلاق برنامج الروبوتات الموحدة 2020 في نسخته الثانية، وهو برنامج الإثراء القائم على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والذي يجمع الأطفال من جميع القدرات للعمل معاً ضمن فرق موحدة، حيث يقوم الطلاب المشاركون باستكشاف الروبوتات، عبر منصة افتراضية تستخدم تقنيات التلعيب، صممت خصيصاً لبرنامج الروبوتات الموحدة، وقد تم فتح باب التسجيل للبرنامج، والذي يستهدف الأطفال ذوي القدرات المختلفة في مختلف المدارس بالدولة، وينقسم إلى فئتين عمريتين، من 8 إلى 11 عاماً، و12 عاماً فما فوق.

ويذكر أنه تم تصميم تجربة افتراضية لبرنامج الروبوتات الموحدة عبر منصة على شبكة الإنترنت تستخدم تقنيات التلعيب، مراعاةً لتأثير جائحة (كوفيد-19) على التعليم، والانتقال إلى التعلم عن بُعد.

إثراء التجارب

وبهذه المناسبة، صرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «لا يربط معظم الناس الأطفال من ذوي القدرات المختلفة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات، وفي مناقشاتنا مع الآباء، قال كثيرون: إنهم لم يضعوا هذا في عين الاعتبار بالنسبة لأطفالهم، لكن هؤلاء الأطفال لا يتوقفون أبداً عن إدهاشنا، والأدلة تشير إلى أنهم قادرون على الازدهار في هذه القطاعات، إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة».

وأضاف قائلاً: «إن إطلاق برنامج الروبوتات الموحدة في مدارس الدولة، إلى جانب الفعاليات المبتكرة المماثلة تسهم بشكل مباشر في إثراء التجارب التعليمية لأبنائنا من ذوي القدرات المختلفة، ودمجهم بشكل عميق في النسيج المجتمعي داخل المدارس وخارجها، إلى جانب تطوير قدراتهم في مجالات هامة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات – وكلها تخصصات المستقبل».

إبداع الطلاب

وقالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي، شركة الدار للتعليم، الشريك التعليمي لبرنامج الروبوتات الموحدة: «إنه لشرف كبير أن ندخل في شراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لإطلاق برنامج الروبوتات الموحدة 2020، ونحن نفخر في مؤسسة الدار للتعليم ببرامجنا الشاملة، التي تستخدم التكنولوجيا والابتكار لجمع الطلاب معاً، ومن الرائع أن نرى تزايد عدد المشاركين».

تعزيز الثقة

وصرح نيلش كورجونكار، الرئيس التنفيذي لشركة أتلاب، الشريك التعليمي لبرنامج الروبوتات الموحدة: «نحن سعداء بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث نقدم الخبرة التقنية اللازمة لتنفيذ برنامج الروبوتات الموحدة عبر الإنترنت، وندعم أتلاب البرامج المجتمعية من خلال توفير أدوات فعالة وجذابة تعزز التعليم العملي، والتعبير عن الذات وحل المشكلات والتعاون وتعزز ثقتهم بأنفسهم». ويتعلم المشاركون في البرنامج، بين 8 و11 عاماً، أساسيات البرمجة باستخدام نموذج روبوت افتراضي مبسط، وسيقوم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بتصميم روبوت افتراضي، وسيأخذونه عبر سلسلة من المهام والتحديات.