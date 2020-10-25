الطقس البارد.. يحرق الدهون

القاهرة (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن الطقس البارد قد يكون أفضل لخسارة وزنك الزائد، من فترة الصيف الحارة.

وأوضح باحثون من جامعة فيينا الطبية، أن درجات الحرارة الباردة تساعد الجسم على زيادة مستويات فيتامين (أ)، بما يساعد في تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء التي يطلق عليها الدهون السيئة، إلى أنسجة بنية، والتي يطلق عليها دهون جيدة، وهي أفضل لحرق الدهون.

وأوضح الباحث الرئيس بالدراسة فلوريان كيفر، أن الدهون البيضاء تشكل أكثر من 90 في المئة من مخزون الدهون في الجسم، وتتركز عادةً في البطن وأسفل وأعلى الفخذين، إلا أن الدهون البنية تحرق الطاقة وتولد الحرارة أيضاً.

وذكر موقع «Study Finds»، أن الدراسة وجدت أن الجمع بين الطقس البارد وإنتاج فيتامين (أ) قد ينتج علاجاً فريداً للذين يعانون من السمنة.

وأوضحت أن معظم احتياطيات الجسم من فيتامين (أ) تكمن في الكبد، وعندما يكون الجو بارداً، يبدأ الجسم في تحفيز توزيع الفيتامين نحو الأنسجة الدهنية، ومن خلال إطلاق هذه الاستجابة، تتحول الأنسجة الدهنية إلى بنية يسهل حرقها.