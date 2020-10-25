4 نصائح لتأخير شيخوخة البشرة

عزة يوسف (أبوظبي)

يسعى الجميع للحصول على بشرة أكثر شباباً، وربما لا يمكننا إيقاف شيخوخة البشرة، لكن يمكن تأخير ظهور العلامات المبكرة للتقدم في العمر عن طريق خطوات بسيطة، بحسب موقع «Times of India»، وهي:

التنظيف والترطيب

يعتبر التنظيف إحدى أهم خطوات العناية للحصول على بشرة صحية، ويجب استخدام منظف لطيف للتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة في مسام بشرتك، ويمكن استخدام تونر لموازنة مستويات العامل الهيدروجيني للبشرة، ثم استخدمي مرطباً جيداً للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

التربيت

احرصي على استخدام منتجات البشرة المضادة للشيخوخة، مثل السيروم بطريقة التربيت الخفيف، مع عدم فرك المنتج على الوجه، حيث تحتوي تلك المستحضرات على مكونات نشطة بتركيز أعلى، ويتم امتصاصها جيداً بالتربيت، الذي يساعد على تعزيز الدورة الدموية ومنح التوهج والشباب للبشرة.

الواقي الشمسي

تأكدي دائماً من وضع الواقي من الشمس قبل الخروج، كأحد أفضل الطرق لتجنب علامات الشيخوخة، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تكسر الكولاجين في الجلد، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتفاوت لون البشرة، ويجب استخدام الواقي بمعدل حماية SPF مرتفع، سواء في الصيف أو الشتاء، لتوفير الحماية لبشرتك في كل وقت.

تجاعيد النوم

يتعرض الوجه للكثير من الضرر أثناء النوم، ويعتبر النوم على الظهر من أفضل الأوضاع، حيث لا يتعرض الوجه للضغط على الوسادة، مثلما يحدث في حالة النوم على البطن أو أحد الجانبين، بما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وإذا لم تستطيعي تغيير وضعية نومك، فيمكنك استخدام غطاء وسادة من قماش الساتان أو الحرير، والذي يساعد في تقليل تهيج الجلد وتعرضه للضغط، وبالتالي تقليل فرص ظهور الخطوط الدقيقة.