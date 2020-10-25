ريم البارودي.. أرستقراطية في «الحرير المخملي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الفنانة ريم البارودي في مسلسل «الحرير المخملي»، وتجسد شخصية فتاة تنتمي إلى أعرق العائلات الإقطاعية المصرية، وينشأ صراع مع والدها، لرفضها التدخل في شؤون حياتها. وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، بمحافظة المنصورة شمال القاهرة، والعمل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة من 45 حلقة، ومأخوذ من عمل للروائية أميمة عز الدين. ويناقش المسلسل الصراع بين الأجيال، والعادات والتقاليد الريفية، وهو سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتشارك في بطولته وفاء عامر.

ويذكر أن آخر أعمال ريم الدرامية، مسلسل «جمع سالم»، وجسدت فيه شخصية «كريمة»، التي تعمل في تصميم المجوهرات، ودارت أحداثه حول العلاقات الأسرية وفكرة التبني. وتنتظر البارودي عرض فيلمها «خطيب مراتي»، الذي يسلط الضوء على قضايا أصحاب الهمم، وما يتعرضون له في المجتمع، من تأليف وإخراج أحمد عفيفي، ويشارك في بطولته إيهاب فهمي، وإيمان العميري.

ومن جانب آخر، اعتذرت ريم عن عدم استكمال الموسم الثاني لمسرحية «جوازة مرتاحة»، المأخوذة عن رواية شكسبير «ترويض النمرة».