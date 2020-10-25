حديقة الحيوانات بالعين تطلق خدمة الباحث البيئي

العين (الاتحاد)

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين لفئة الطلاب والأكاديميين خدمة الباحث البيئي التي تشمل الدخول المجاني للطلاب لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء؛ بهدف تسهيل أبحاثهم في مختلف مراحلهم الدراسية.

وأشارت منيرة الحوسني مدير إدارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، قائلة: «يحرص مركز الأبحاث على توفير بيئة تعليمية مختلفة وملهمة للطلاب، تمكنهم من فهم مناهجهم الأساسية بسهولة أكثر من خلال البحث في المراجع والمصادر الإلكترونية المتنوعة التي يضمها المركز»

وأضافت: «يعمل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء باستمرار لإيجاد طرق تعليمية متجددة ومبتكرة للطلاب، من خلال الاستفادة من الكتب والمصادر المتوفرة في البحوث المدرسية والجامعية لجميع المدارس والجامعات في الدولة». يذكر أن مركز الأبحاث يوفر مصادر معلوماتية ضخمة وخدمات بحثية ومعرفية لكافة الباحثين الأكاديميين، حيث يضم حوالي 11.000 من الكتب البيئية والتي تتنوع ما بين كتب ومجلات وموسوعات وقواميس وأطالس وأدلة وأقراص فيديو، ومصادر خاصة بالعلوم وصون الطبيعية والحياة البرية. كما يوفر ملايين المصادر الإلكترونية من كتب ومجلات، بالإضافة إلى مقالات متنوعة تسهم في تعزيز مفهوم القراءة لدى الزوار.