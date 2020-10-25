جنيفر نادمة على عدم الاحتفال بـ«العزوبية»

القاهرة (الاتحاد)

أبدت النجمة الأميركية جنيفر لورانس ندمها، على عدم احتفالها بأيامها الأخيرة كعزباء بشكل مختلف، قبل أن تتزوج من كوك ماروني في أكتوبر 2019. ونقل موقع «Herald Review» عن بطلة أفلام «ألعاب الجوع»، قولها إنني نادمة على عدم التخطيط لحفلة عزوبية ضخمة، إلا أنها كانت أكثر عطلة نهاية أسبوع ممتعة في حياتي كلها. وأكدت جنيفر، (30 عاماً)، أنها لم تشعر بالتوتر قبل يوم زفافها، بل كانت في حالة من الاسترخاء ولم تشعر بالعصبية حيال الأمر، إذ أنها كسولة للغاية، لدرجة أنها لم تنزعج، بل ذهبت واشترت ثوب الزفاف الذي أعجبها، ثم اختارت مكان إقامة الزفاف بسهولة وبساطة.