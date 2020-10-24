رياضة الغروب

أشخاص من مختلف الأعمار يمارسون رياضتي الجري والمشي على كورنيش الشارقة وقت الغروب، ويعتبر الكورنيش الذي تم افتتاحه مؤخراً أمام الجمهور، وجهة سياحية وترفيهية متميزة في الإمارة. ويتكون من ساحات عامة ومسارات الجري، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات، وأماكن مظللة، وأخرى لممارسة أنشطة الفن والرياضات المائية.

(تصوير إحسان ناجي)