المقعد المريح يحفز عقول كبار السن

القاهرة (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أن الجلوس على مقعد مريح يمكن أن يساعد كبار السن، ويحفز عقولهم على مباشرة المهام العقلية أثناء جلوسهم. وتقول آغا بورزينسكا، الأستاذ المساعد في قسم التنمية البشرية في جامعة كاليفورنيا الأميركية: إن ممارسة التمارين بانتظام تساعد الأشخاص من جميع الأعمار على الشعور بالتحسن وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة. وأوضح موقع «Study Finds»، أنه على الرغم من أن الدراسات السابقة ذكرت أن ممارسة النشاط المعتدل يمكن أن يساعد كبار السن في التمتع بالسرعة والذاكرة، وجدت بورزينسكا أن المسنين الذين يقضون وقتاً أطول في الجلوس لديهم مفردات ومهارات تفكير أقوى.

ووجد الباحثون أن المهارات تعززت لدى ممارسي النشاط البدني المنتظم من متوسط إلى شديد، إلا أن أداء الأشخاص الذين يجلسون كثيراً كان أفضل في الاختبارات التي اعتمدت على التركيز واكتساب المعرفة والخبرة.