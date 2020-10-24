نظارات واقية تحّسن النوم والإنتاج

القاهرة (الاتحاد)

توصل بحث جديد إلى أن ارتداء النظارات الواقية من الضوء الأزرق قبل النوم مباشرة، يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل، ويساهم في يوم عمل أكثر إنتاجية.

وقال كريستيانو إل غواران، أستاذ مساعد في الإدارة وريادة الأعمال في جامعة إنديانا: اكتشفنا أن ارتداء نظارات ترشيح الضوء الأزرق فعال في تحسين النوم،.

وأوضح موقع «Neuro Science News»، أن الضوء الأزرق ينبعث من معظم التقنيات التي نستخدمها، مثل شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقال الباحثون: إن قلة النوم وانخفاض جودته يؤثران على قرارات العمل والعلاقات والسلوكيات الأخرى، لذلك فإن ارتداء نظارات ترشيح الضوء الأزرق تفيد الذين يجلسون طويلاً أمام الشاشات.