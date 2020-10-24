«قلب» شوارزنيجر.. بخير

لوس انجلوس (رويترز)

قال نجم أفلام الحركة أرنولد شوارزنيجر أمس الأول: إن عملية جراحية أجريت له في القلب، لكنه يشعر بأنه في حالة «رائعة».

وقال نجم فيلم «تيرمينتور»: «أصبح لدي صمام أورطي جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي.. أشعر بأنني في حالة رائعة،». ونشر شوارزنيجر (73 عاماً) صورة لنفسه، وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى في كليفلاند كلينك، وشكر الطاقم الطبي هناك.

وأجريت لشوارزنيجر، عملية قلب مفتوح طارئة عام 2018 لاستبدال صمام رئوي.

وفي عام 2003، انتخب شوارزنيجر حاكماً لولاية كاليفورنيا، وبعد إنهاء ولايته في 2011 عاد إلى السينما.