شيخة المسماري: التطوع.. نبع خير وعطاء

خولة علي (دبي)

شيخة المسماري، إعلامية ومتطوعة قدمت الكثير في المجال الخيري، وما زالت تحرص على المشاركة بشكل فردي، رغبةً منها في أن تساهم بشكل أوسع ومرونة أكثر في العمل التطوعي، الذي تجد فيه السعادة والإنسانية، ما جعلها أكثر إقبالاً وقدرةً على مواصلة البذل فيه، فكثيراً ما تشعر أن الحياة قائمة على العطاء، فالذي يسعى إليه الفرد لإسعاد الآخرين، إنما يعود عليه يقيناً بمثله، بما هو أفضل، لذا شاركت في العديد من البرامج التطوعية الاجتماعية والثقافية والوطنية والإنسانية، كما استعرضت، عبر منصتها الإعلامية، الموروث الشعبي المحلي، فوجدت فيه إرثاً ثقافياً يجب صونه وحمايته.

وجه إعلامي

تقول شيخة المسماري: في بداية عملي التطوعي شاركت مع فريق «مواليف» التطوعي، كعضو أمينة سر ومن المؤسسين للفريق، كما عملت أيضاً في عدد من الفرق، وقد كنت وقتها الوجه الإعلامي لها، لما أتمتع به من مهارة التقديم إلى جانب الحضور، فرغبتي الدائمة في توسيع مجالات تطوعي، عدم التواجد تحت مظلة فريق واحد، فقدمت نفسي متطوعة فردية، أشارك في أي مجال تطوعي وتحت اسم أي فريق، فالهدف لدي ليس الفريق بقدر رغبتي في المبادرة في العمل التطوعي في أي مجال أجد نفسي قادرة على العطاء فيه، فكانت لي مشاركات في مجالات تطوعية كثيرة، منها الأعمال الإنسانية والخيرية والثقافية والاجتماعية، وأيضاً البرامج والفعاليات المختلفة بين الحين والآخر.

وتابعت المسماري، قائلة: «الحياة دون عطاء لا معنى ولا طعم لها، فوجدت نفسي أكثر رغبة في مد يد العون للآخرين، والمشاركة في أي عمل يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع، فكل خطوة أقوم بها ما هي إلا رغبة قوية في داخلي، تحثني على الإقدام والتواجد في أي منصة اجتماعية».

كبار المواطنين

وتضيف المسماري: لا يمكن أن أنسى فرحة كبار المواطنين عند زيارتهم في دار المسنين، والجلوس معهم، وتبادل الأحاديث التي تنعش ذكرياتهم وحنينهم إلى الماضي، وتجعلهم يتذكرون فترات جميلة في حياتهم، فلا يمكن أن أصف الفرحة والسعادة التي غمرتهم، والبهجة التي غيرت مزاجهم إلى الأفضل، وجعلت يومهم مختلفاً ومميزاً، ولا أستطيع وصف سعادتهم عندما يسمعون بزيارة أحد الأشخاص أو الفرق التطوعية لهم، وما زالت حتى اليوم تحرص على التواجد بينهم والسؤال عنهم، فإذا غابت قليلاً، تجد نظرة العتاب في أعينهم، وأحياناً يعبرون عن شوقهم لي، ويسألون عن سبب غيابي وتأخري عن زيارتهم.

منصة للتراث المحلي

وتشير المسماري، قائلة: هذا الجزء اليسير من نشاطي التطوعي، لم يتوقف فقط عند المجالات الاجتماعية والخيرية والإنسانية، إنما سعيت أيضاً أن تكون لي بصمة في تقديم منصة إعلامية تعنى بالتراث المحلي، نظراً ليقيني بأن التراث لا يصان إلا بيد أبنائه، فقدمت مجموعة من البرامج التراثية، من خلال التوثيق الشفهي لعدد من المهتمين بالتراث والباحثين فيه، واستعراض مقتنياتهم التراثية، ومسمياتها ودلالاتها التاريخية، والذي أراه أيضاً جزءاً من عملية التطوع.

وتوضح أن التطوع ليس له حدود يمكن أن التوقف عندها، إنما هي عملية مستمرة، تعكس مدى تطور الإنسان وتحضره، وهو جزء لا يتجزأ من قيمنا ومعتقداتنا، التي لابد أن نغرسها أيضاً في نفوس أبنائنا، وقد وجدت ثمار ما غرست عندما شعرت برغبة أولادي في مشاركتي بالأعمال التطوعية، والتواجد في المحافل الاجتماعية بكل حماس وبهجة، مما يؤكد أهمية دور الآباء في زراعة الخصال الحميدة في نفوس صغارهم، حتى يشبوا عليها.

إنجازات

حول إنجازاتها قالت شيخة المسماري: «ساهمت في تنظيم الكثير من الفعاليات والبرامج، وحصلت على شهادات التكريم والدروع، ومنها جائزة الشارقة للعمل التطوعي، عن فئة المتطوع الفردي وعن فئة الأسرة، جائزة الخير للعمل التطوعي في رأس الخيمة، جائزة الخدمة المجتمعية، وجائزة أفضل الممارسات للتعلم عن بُعد للطلاب، وغيرها من الجوائز الأخرى.