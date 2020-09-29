أنابيب كربون نانوية لتنقية المياه

القاهرة (الاتحاد)

صمم الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني الأميركي أنابيب الكربون النانوية لفصل الجسيمات بكفاءة عن الماء في عملية تنقية وتحلية المياه. ونشر موقع «Science Times» نتائج عملية التحلية، حيث تم تصميم مسام متناهية الصغر يبلغ قطرها 0.8 نانومتر، مقارنة بشعر الإنسان، الذي يبلغ عرضه ما يقرب من 80 ألفاً إلى 100 ألف نانومتر.

وفي الطرق التقليدية لإنتاج مياه الشرب من مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة، لا تتم إزالة جميع الأيونات والملوثات الدقيقة، مثل المركبات الكيميائية، أو البكتيريا، والتي تتطلب عمليات إضافية تزيد من التكاليف والطاقة. إلا أن التطورات الجديدة الإضافية تتضمن فلاتر كربون نشطة متعددة ذات مسام أصغر لحبس الأيونات، كما يمكن معالجة المياه بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الميكروبات.

وقال أليكس نوي الباحث الكيميائي في مختبر لورانس إن الأنابيب النانوية الكربونية تمثل تطوراً واعداً لقنوات المياه الاصطناعية، بسبب انخفاض احتكاك الماء على أسطحها الداخلية الملساء. وهذا يجعلها تحاكي قنوات المياه البيولوجية، حيث تتيح بنيتها متناهية الصغر شديدة الانتقاء فصل ايونات الملح والملوثات الدقيقة عن الماء بكفاءة.