حديقة «أم الإمارات».. روائع سينمائية بالهواء الطلق

نسرين درزي (أبوظبي)

احتفاء بموسم الخريف تعيد حديقة «أم الإمارات» إطلاق فعالية «سينما في الحديقة» الخاصة بالأطفال، وتعرض في الهواء الطلق مجموعة من الأفلام الأكثر رواجاً، بدءاً من أول أكتوبر وحتى نهاية أبريل المقبل، وحرصاً منها على توفير الأجواء الآمنة والمريحة للزوار في مواجهة جائحة «كورونا»، تؤكد الحديقة ضرورة اتباع الشروط الوقائية داخل أرجائها، حيث تتوزع المقاعد بواقع 4 أشخاص كحد أقصى للجلوس في كل خط، مع ضرورة وضع الكمامات، والالتزام بتدابير التباعد الجسدي.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة «أم الإمارات»: «نحن سعداء بتقديم مختلف الأنشطة العائلية لزوارنا من كل الأعمار، من ضمنها فعالية السينما التي تلقى استحساناً واستقطاباً جماهيرياً»، مشيرة إلى أن الحديقة تحظى بأهمية خاصة لدى مجتمع مدينة أبوظبي، إذ تتميز بالتنوع البيولوجي النباتي والحيواني، بما فيها أشجار النخيل وسواها من الأشجار المعمرة، إضافة إلى باقة من الفعاليات المجتمعية، التي تشكل فرصة للتواصل مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة.

وذكرت قبلاوي أن حديقة «أم الإمارات» تقدم باقة متنوعة من البرامج الصحية مثل اليوغا وسواها الكثير وسط بيئة آمنة وممتعة للجميع.

وتستأنف حديقة «أم الإمارات» أجندتها الجديدة مع مجموعة من عروض الأفلام المفضلة بينها «علاء الدين»، «مسحور»، و«ماوكلي»، لتتيح قضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، وتليها في نوفمبر مختارات من الأفلام الكلاسيكية مثل «شريك»، «جامعة الوحوش»، و«دكتور دوليتل»، كما يشهد شهر ديسمبر باقة من الأفلام الشائقة بينها «شريك تيل»، «هاري بوتر وسجين أزكابان» و«فروزن»، إضافة إلى أنشطة الصحة واللياقة، برفقة أخصائيين رياضيين.