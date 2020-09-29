دهون البطن.. تزيد خطر الوفاة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت أكبر دراسة حديثة من نوعها، أنه كلما زادت كمية الدهون حول منطقة الوسط والخصر، زاد احتمال الوفاة المبكرة، حتى لو لم يكن لدى الشخص الكثير من الدهون بشكل عام.

وعلى النقيض، وجدت الدراسة أيضاً أن كبر حجم الوركين والفخذين يرتبط بانخفاض خطر الموت المبكر، حسبما ذكر موقع «Insider». وتدعم هذه النتائج الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن يمثل خطراً كبيراً.

أجرى الدراسة باحثون في مؤسسات جامعية في إيران وكندا، حيث راجعوا 72 دراسة شملت أكثر من 2.5 مليون مشارك حول العالم، تراوحت أعمارهم بين ثلاث و24 عاماً، ووجدوا أن كل زيادة 4 بوصات في محيط الخصر، ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 11 في المئة. وفي حين لم تؤكد الدراسة الصلة بين الموت المبكر والسمنة في منطقة البطن، إلا أن أحد التفسيرات السائدة هو أن الدهون في تلك المنطقة قد تتداخل مع الأداء الطبيعي للأعضاء الداخلية.