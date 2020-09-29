قناة «أبوظبي».. إنتاجات ضخمة وعروض حصرية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ضمن دورتها البرامجية الجديدة وفي قالب عصري، تقدم شاشة قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي للجمهور والمتابعين على مدى 3 أشهر باقة مميزة تحوي 20 عملاً متنوعاً بين البرامج التفاعلية ومسلسلات الدراما والكوميديا، بما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام»، التي تركز على المحتوى الترفيهي والرقمي، وبما يناسب أذواق الجمهور ويلبي تطلعاتهم.

تعرض قناة «أبوظبي» 15 برنامجاً منها 8 برامج جديدة، أبرزها «غني مع فايز»، و«السيرة» مع وفاء الكيلاني، و«الأزياء والموضة» مع السعودية هلا عبدالله، إلى جانب 5 مسلسلات عربية وخليجية وعالمية أبرزها «البرنس» و«الكون في كفة» و«لو ما التقينا»، كما تواصل القناة عرض مجموعة من الأفلام العالمية من أبرز إنتاجات هوليوود، وسلسلة مارفيل المشوقة، إلى جانب عرض أول للدراما الأوكرانية المدبلجة «خاتم ياقوت».

دراما متميزة

وتواصل قناة «أبوظبي» من خلال دورتها البرامجية الجديدة عرض أبرز وأفضل ما ينتجه عالم الدراما العربية والخليجية، لترسخ من خلالها مكانتها الريادية بوصفها الشاشة الأولى على مستوى المنطقة، لعرض أهم الإنتاجات التي تلقى شعبية ومتابعة واسعتين من قبل مختلف شرائح الجمهور، حيث تعرض القناة مسلسل «البرنس» من الأحد إلى الخميس عند الساعة الحادية عشرة مساءً، الذي تدور أحداثه حول الصراع بين الأخوة على الإرث الذي تركه لهم أبوهم، وهو من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما تعرض القناة مسلسل «الكون في كفة» من الأحد إلى الخميس عند الساعة التاسعة مساءً، حول فكرة الحب من النظرة الأولى الذي يجعل مصمم الأزياء المشهور هادي يتزوج موظفة البنك ريما بعد تعارفهما بوقت قليل، ليكتشف كل منهما بعد ذلك قصصاً غامضة عن الشريك، المسلسل من بطولة إلهام الفضالة ومحمود بو شهري ومرام وطيف وعبدالله الطليحي وفي الشرقاوي، وعبدالله بهمن، وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

وتعرض أيضاً مسلسل «لو ما التقينا» الدرامي الاجتماعي الذي يقوم على فكرة الحب من النظرة الأولى، ويجعل مصمم الأزياء المعروف «هادي» وموظفة المصرف «ريما» يتزوجان بعد تعارفهما بوقت قليل، تلاحظ ريما أن هادي يخفي عنها الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته وماضيه، وتحاول جاهدة أن تسانده وتقف إلى جانبه لكنه يرفض ذلك فتقرر أن تتحرى عن حياته بنفسها وتصل إلى كافة أسراره التي تكون مفاجئة بالنسبة لها، وهو من بطولة يوسف الخال وسارة أبي كنعان وختام اللحام، ومن تأليف ندى عماد خليل، وإخراج إيلي رموز.

برامج عصرية

تقدم قناة أبوظبي لجمهورها في الدورة البرامجية الجديدة، عدداً من البرامج العصرية، منها «غني مع فايز»، الذي يقدمه الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد ويسعى من خلاله لاستكشاف المواهب الشابة وتقديم المشورة الفنية لها، وأطلق البرنامج مؤخراً التحدي الغنائي العربي لاستقبال المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» الشهيرة في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى برامج المواهب في العالم العربي، تمهيداً لعرض البرنامج على شاشة أبوظبي.

وبعد أن حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، تطل السعودية هلا عبدالله عبر برنامج «In Style with Hala»، الذي يعرض كل يوم ثلاثاء في العاشرة مساءً، حيث ستقوم بمشاركة خبرتها في مجال الأزياء والجمال والموضة وأسلوب الحياة، وتطل الإعلامية المشهورة وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» كل يوم جمعة في 11 مساءً، وتستضيف في كل حلقة أحد الفنانين المشهورين لسرد قصة حياته أو بعض المواقف التي تعرض لها في قالب ترفيهي ممتع.

ويطل الفنان الكوميدي أحمد الأمين عبر شاشة «أبوظبي» في برنامج «أمين وشركاه» كل اثنين في الساعة العاشرة مساءً، حيث تعتمد حلقاته على مجموعة من المغامرات التي تتناول موضوعاً معيناً بأسلوب كوميدي، فيما يركز برنامج «للصحة عنوان» على مختلف جوانب الصحة بما في ذلك الطب واللياقة والجمال الطبيعي والصحة العقلية، يقدمه الدكتور حسن كلداري، والدكتورة بسمة الرويلي، وتريسي هرموش كل يوم جمعة في الثامنة والنصف مساءً.

وتبث القناة برنامج «بكرا أحلى» مع الطبيبة النفسية غادة زكريا كل سبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويناقش البرنامج الواقعي مجموعة من الأمثلة عن أشخاص تميزت سيرتهم بالكفاح والانكسار والاضطرابات الأسرية من خلال سلسلة من الحوارات غير التقليدية تعود بالمنفعة على المشاهدين، أما برنامج «نحو المستقبل» الذي يعرض كل أحد في الساعة العاشرة مساءً، فيسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية، ومساهمة دولة الإمارات في تنبي هذه الحلول وريادتها لمشهد استشراف المستقبل، بينما يناقش برنامج «مسبار الأمل» الذي يعرض كل سبت في التاسعة مساءً رحلة مسبار الأمل وتتبع أخباره في الفضاء بمشاركة كوكبة من الضيوف والمتخصصين في مجال علوم الفضاء، وتقدمه أميرة محمد.

مواسم جديدة

ومن جانب آخر، تواصل قناة «أبوظبي» عرض المواسم الجديدة من برامجها التي نجحت في استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة من المتابعين، حيث تعرض القناة الموسم الثاني من برنامج «قول وراي» (Repeat After Me) الأسبوعي الكوميدي العالمي بنسخته العربية، ويستضيف مقدم البرنامج طارق الحربي مجموعة كبيرة من نجوم التلفزيون والسينما والموسيقى ومشاهير السوشيال ميديا، ويقوم بإعطاء تعليمات من خلال سماعة الأذن، لينفذها المشاركون، في حين تعرض القناة الموسم الرابع من برنامج «زهرة الخليج» الحواري الترفيهي، الذي يضم فقرات مختلفة تتناول مختلف مجالات الحياة ويقدمه كل من الإعلامي عبدالله الغامدي والإعلامية فاطمة الهندي، إلى جانب استمرار عرض برنامج 30 دقيقة الإخباري.

وسيكون المشاهدون على موعد مع برنامج «هذا أنا» الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني، والذي يضم حوارات شيقة مع شخصيات شهيرة تركت بصمة إيجابية في مجالات الفن والرياضة والإعلام، عبر سرد الضيف لقصة نجاحه وأبرز المحطات الفارقة في حياته.

وتبث القناة أيضاً برنامج «يلا سوشيال» الترفيهي الذي يقوم باستعراض أبرز المواضيع والنقاشات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب تفاعلي ممتع، في حين تناقش فرح الحميضي المتخصصة في التصميم الداخلي من خلال برنامج «تصاميم» أحدث صيحات عالم الديكور والتقنيات الحديثة المستخدمة، إلى جانب استضافة عدد من المصممين المشهورين.

حضور رقمي

توفر قناة «أبوظبي» محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح للجمهور متابعة جميع البرامج والمسلسلات وخدمة Catch up، إلى جانب إطلاق تطبيق ADTV المتوافر عبر منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، وأجرت «أبوظبي للإعلام» مطلع العام نقلة نوعية جديدة لمختلف العلامات التجارية التابعة لها على المنصات الرقمية، بما في ذلك تحديثات شاملة لكافة المواقع الإلكترونية لعلاماتها وأطلقت منصات وتطبيقات رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث مباشر وخدمات إعادة مشاهدة، وإدماج تقنيات مثل «أليكسا» و«بريس ريدير» بشكل متوافق بالكامل مع نظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»، بالإضافة إلى تطوير تجربة الاتصال عبر تطبيق «آبل تي في».