سيداتي سادتي.. ممنوعة علـى طـائرات اليابان

طوكيو (أ ف ب)

ولّى عهد مخاطبة المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية اليابانية بعبارة «سيداتي سادتي»، إذ أعلنت الشركة أنها اعتمدت لغة محايدة لا علاقة لها بجنس الركاب لإلقاء البيانات والاعلانات داخل طائراتها في قاعات المطارات، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وأوضح ناطق باسم الشركة، أن المتحدثين سوف يستخدمون تحيات محايدة على غرار «صباح الخير»، أو «مساء الخير»عند مخاطبة المسافرين، وأشار إلى أن القرار لا ينطبق على النسخة اليابانية من الإعلانات، إذ إن المفردات المعتمدة فيها محايدة أصلاً، موضحاً أن القرار خاص باللغات الأخرى.