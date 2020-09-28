«قشر الجمبري» يمنح طلاب الأزهر المركز الأول عالمياًً

أحمد شعبان (القاهرة)

فاز فريق من طلاب جامعة الأزهر بالمركز الأول عالمياً في مسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، وتفوق الفريق المصري على 32 منافساً من جامعات كندا وأميركا وألمانيا والهند وغيرها، بمشروع لتحويل «قشر الجمبري» إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، نفَّذه الطلاب في قرية «شكشوك» بمحافظة الفيوم المصرية.. واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعضاء الفريق الفائز في مشيخة الأزهر، وقدم لهم التهنئة، معرباً عن فخره بهذه النماذج المشرفة، وقال فضيلته: هذا الفريق بذل مجهوداً كبيراً في خدمة الوطن، وفوزه سيكون بمثابة حافز ودافع لباقي الطلاب للتفوق والدخول في عالم ريادة الأعمال.