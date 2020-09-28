تراجع اهتمام الألمان بالإجراءات الوقائية

هامبورج (د ب أ)

رغم القلق المتزايد في ألمانيا بسبب تزايد إصابات كورونا، كشف استطلاع للرأي تراجع اهتمام الألمان بالتدابير الوقائية. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز الاقتصاديات الصحية في جامعة هامبورج، أن 45 % فقط من الألمان يلتزمون بمسافة التباعد الجسدي، بينما يحرص 39% فقط على غسل اليدين بشكل دوري.

وكشف الاستطلاع أن التحية بالعناق والقبلات والمصافحات آخذة في الازدياد مجدداً، حيث قال 58 % فقط من أفراد العينة إنهم يتجنبون ذلك، مقابل 77 % في أبريل الماضي. وأوضح البروفيسور يوناس شريوج، المدير العلمي للمركز: «لاحظنا أن الأعداد المتزايدة للعدوى تخيف السكان، ولكن في نفس الوقت رصدنا قدراً ملحوظاً من الإرهاق عند اتباع القواعد الوقائية».