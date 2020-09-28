امرأة تتسبب في 5 حوادث خلال 30 دقيقة

دورتموند (د ب أ)

تحقق الشرطة الألمانية في سلسلة من الحوادث، تسببت فيها امرأة خلال 30 دقيقة فقط، في إحدى المناطق الريفية، وأسفرت عن قتيل وعدة جرحى.

وقال متحدث باسم المدعي العام في مدينة مونستر: إن امرأة تسببت في خمس حوادث خلال نصف ساعة، وتخضع الآن للعلاج في مستشفى، وغير قادرة على المثول للاستجواب.

وقالت شعبة جرائم القتل: إن النتائج الأولية تشير إلى أن المرأة تعاني مرضاً نفسياً، وتتلقى العلاج منذ سنوات.

وأسفرت الحوادث التي وقعت صباح أمس الأول، عن مصرع قائد دراجة هوائية، وإصابة 4 آخرين.