قرويون يعيدون انتخاب رئيس بلديتهم بعد وفاته

في حادثة تكاد تكون فريدة، أعاد قرويون في رومانيا انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصراً ساحقاً في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض كوفيد-19.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد.

على قبر أليمان، همس أحد الرجال بكلمات «هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. ارقد في سلام».

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية «ديفيسيلو»، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي، اليوم الاثنين.

صورة رئيس البلدية المنتخب بعد وفاته معلقة على حائط

وقالت امرأة، تضع على وجها كمامة، في ديفيسيلو «كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى».

كان أليمان، وهو ضابط بحرية سابق، سيكمل عامه السابع والخمسين، اليوم الاثنين، وتوفي في 17 سبتمبر الجاري في مستشفى بالعاصمة بوخارست. وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها. وستجرى انتخابات جديدة.

وسجلت رومانيا 123 ألفا و944 إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر فبراير 2019 بينها 4748 وفاة، وهو أعلى معدل وفيات في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي.