«ليلة السيدات».. خصوصية تـامة مفعمة بالمرح

نسرين درزي (أبوظبي)

«ليلة السيدات» مبادرة أطلقتها «ياس ووتروورلد-أبوظبي» منذ افتتاحها للمرة الأولى على جزيرة ياس قبل 7 سنوات، لتتيح المجال أمام الأمهات وبناتهن والصديقات قضاء أوقات ممتعة وسط خصوصية تامة وأجواء خدماتية تقتصر على الإناث فقط، ومع نجاح التجربة التي تحتفي بالمرأة، انتشرت هذه الخطوة في عدة مرافق ترفيهية على امتداد الدولة، لتصل اليوم إلى «كلايم - أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي داخل «ياس مول».



مفعمة بالمرح

قال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس لدى «فرح إكسبيرينسز» الشركة التشغيلية للمدن الترفيهية على جزيرة ياس، إنه حرصاً على تقديم تجارب مفعمة بالمرح، تم تخصيص أيام وليال معينة للسيدات داخل «كلايم - أبوظبي» و«ياس ووتروورلد - أبوظبي»، مع تمديد فترات العروض السابقة، مما يشجع الراغبات بقضاء أوقات مميزة من زيارة الوجهتين برفقة صديقاتهن، خلال شهر أكتوبر الذي يحتفي بالنساء. وقال: «نحن على ثقة بأن ضيفاتنا سوف يعشن أجمل اللحظات داخل النفق الهوائي للقفز الحرّ وأثناء التسلق، وعند المنزلقات وأحواض السباحة، ولا سيما أن كافة المرافق الداخلية والخارجية ستكون مخصصة لهن طوال الوقت».

كل أربعاء

وأعلن «كلايم - أبوظبي» تخصيص ليلة للسيدات كل يوم أربعاء، اعتباراً من الساعة 5:30 مساءً - 9:00 ليلاً، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 28 أكتوبر المقبل، وبذلك يوفر للزائرات فرصة بلوغ آفاق جديدة والاستمتاع، حسب مختلف المستويات، بتجربة النفق الهوائي للقفز الحر الداخلي، وتجربة التسلق الداخلي، ضمن بيئة آمنة وحصرية للنساء فقط، حيث تتواجد برفقتهن مجموعة من المرشدات، ويمكن للسيدات الاستمتاع بأول باقة للتسلق لمدة 60 دقيقة على جدار «البولدرنغ» وجدار المبتدئين وجدار التسلق للمستوى المتوسط، أما الباقة الثانية، فتتيح الفرصة أمامهن لخوض تجربتين للقفز الحر، ضمن أكبر نفق هوائي داخلي في العالم، ولمزيد من المغامرات، يمكنهن اختيار الباقة الثالثة التي تشمل خيارات التسلق والقفز الحر الداخلي لتجربتين.

اثنين وخميس

واحتفاءً بالعنصر النسائي، أعلنت «ياس ووتروورلد - أبوظبي»، عن تخصيص «يوم السيدات» كل اثنين وخميس من الساعة 2:00 ظهراً - 11:00 ليلاً، لتتيح لضيفاتها من مختلف الأعمار تجارب حصرية مفعمة بالمرح، ضمن منزلقاتها وألعابها المائية التي تضمن الاستمتاع بباقة من المغامرات الحافلة بالحماس والتشويق. وتخصص «ياس ووتر وورلد» لموسم السيدات فريق عمل من النساء، بما يمكّن الزائرات من قضاء أوقات لا تنسى مع أكثر من 40 لعبة مائية ومنزلقاً ومرفقاً ترفيهياً، بما فيها «الدوامة»، و«بابلز باريل»، و«هضاب هملول»، و«بانديت بومبر»، و«بحيرة أمواج».

أكبر نفق وأطول جدار

يضم «كلايم-أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي المتفرد، أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار، وارتفاع 32 متراً، وفيه 5 جدران للتسلق، بما فيها «ذا ساميت»، أطول جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 42 متراً.