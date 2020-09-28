دينا الشربيني.. بـ5 وجوه

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك دينا الشربيني في بطولة فيلم «التهويدة» الذي تدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي، في إطار الدراما التشويقية، والعمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج طارق العريان، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، ومن المقرر بدء التصوير، مطلع العام المقبل.

من جانب آخر، انتهت دينا من تصوير مشاهدها بفيلم «ثانية واحدة»، وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش قصة عاطفية، وتواجه العديد من الأزمات، وتتعرض لصدمة عاطفية تدخل على إثرها المستشفى. وتدور أحداث الفيلم في إطار الرومانسية، حول شاب يتعرف على فتاة، ويتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر.

كما انتهت من تصوير مشاهدها بفيلم «30 مارس»، وتجسد شخصية زوجة سائق تاكسي يتورط في جريمة، ويعاني من مرض نفسي، ويتخيل أحداثاً غير حقيقية، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، وأسماء أبو اليزيد، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية. وتنتظر الشربيني طرح فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا، حول إعلامي يسعى إلى كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة، ويناقش الصراعات بين الأزواج بعد الطلاق.

كما تنتظر عرض فيلم «يوم 13»، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء تجمعهم الظروف داخل أحد القصور، في إطار الرعب والتشويق، ويعد أول فيلم عربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد، من تأليف وإخراج وائل عبدلله، ويشارك في بطولته أحمد داود، وجومانا مراد.