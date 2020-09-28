ميس حمدان.. «اصحى صحصح»

القاهرة (الاتحاد)

طرحت الفنانة ميس حمدان أغنيتها الخليجية الجديدة «اصحى صحصح»، كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد بدر، وتوزيع أحمد العسال، وتحمل رسالة من المرأة إلى الرجل غير المهتم بشؤونها العاطفية.

وكشفت ميس عن أنها تحضر لأغنية جديدة باللهجة المصرية، تتعاون خلالها مع المخرج نصر محروس، ومن المقرر طرحها في احتفالات رأس السنة الجديدة.

وحول الانتقادات التي تعرضت لها بسبب أغنية «بنت الجيران»، التي عرضت ضمن إحدى الحملات الإعلانية في رمضان الماضي، أوضحت ميس أن حالة الجدل التي طالت المحتوى الإعلاني، دليل على نجاح العمل، وإيصال فكرته للجمهور المستهدف.

وأضافت أن الأغنية تعتمد على الإيقاع الموسيقي والاستعراض بشكل مختلف، كما أن كلماتها- محل النقد- مصطلحات دارجة في المجتمعات العربية.

يذكر أن ميس أطلت، رمضان الماضي، على جمهورها من خلال المسلسل الكوميدي «ونسني»، كضيفة شرف، في الأحداث التي تدور في إطار كوميدي حول مجموعة شباب يستخدمون تطبيقاً عبر الإنترنت بنفس الاسم.