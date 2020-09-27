قمران جديدان لمراقبة البيئة

بكين (د ب أ)

أطلقت الصين بنجاح قمرين اصطناعيين لمراقبة البيئة، من مركز «تايوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم «شانشي» شمال الصين أمس.

وأقلع الصاروخ طراز «لونج مارس 4 بي» الذي يحمل القمرين الاصطناعيين «إتش جيه2- إيه» و«إتش جيه2- بي»، في الساعة الحادية عشرة و23 دقيقة صباحاً (بتوقيت بكين) حسب مركز الإطلاق. وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء لتطوير الأقمار الاصطناعية أن القمرين الاصطناعين سيحلان محل القمرين طراز «إتش جيه1- إيه» و«إتش جيه1-بي»، وهما من الجيل السابق للأقمار الاصطناعية لمراقبة البيئة.