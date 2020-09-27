روز وكيت ينتظران المولود الأول

أعلنت الممثلة روز ليزي أنها حامل في طفلها الأول، من زوجها الممثل كيت هارينجتون. وأعلنت روز نبأ الحمل من خلال جلسة تصوير لصالح مجلة مايك. وكانت روز وكيت، 33 عاماً، التقيا أثناء تصويرهما مسلسل «جيم أوف ثرونز»، وتزوجا في يونيو 2018.

لندن (د ب أ)