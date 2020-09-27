جزيرة ياس رحلات افتراضية تحت الماء

نسرين درزي (أبوظبي)

احتفاء بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تشارك جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، جمهورها بهذه المناسبة، داعية الجميع إلى قضاء أفضل الأوقات في مرافقها الآمنة التي استحقت جوائز عالمية، لتربعها على قائمة أفضل مراكز اللعب والمغامرات ضمن فئاتها، وتماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة «كورونا»، تشكل الوجهات الحيوية على جزيرة ياس المكان الأكثر جذباً للعائلات لكسر الروتين وعيش لحظات تشويقية، وسط بيئة آمنة تزخر بالتجارب الاستثنائية، بدءاً من أسرع أفعوانية في العالم، وصولاً إلى أعلى جدار للتسلق، لتتيح تجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، مما يجعلها واحدة من أكثر خيارات الترفيه استقطاباً للزوار والسياح على مدار العام.

رحلة تحت الماء

وجديد مرافقها الآسرة تجربة الواقع الافتراضي تحت الماء، التي أطلقتها «ياس ووتروورلد - أبوظبي»، وهي الأولى من نوعها داخل الدولة، وتمثل إضافة مميزة على مجموعتها من الألعاب والمنزلقات والمرافق الحماسية، ويمكن للضيوف الراغبين باختبار هذه المغامرة، التوجه إلى بحيرة أمواج، والانطلاق في رحلة افتراضية وسط عالم خيالي ساحر من الترفيه المائي. وأورد لياندر دي ويت، مدير عام «ياس ووتروورلد - أبوظبي»، أن الفقرة الحماسية الجديدة تأتي ضمن السعي الدائم لطرح أفكار مغايرة تواكب الظروف والمناسبات، مما يعزز من تجارب الضيوف الاستثنائية داخل المدينة المائية، ومنحهم ذكريات لا تنسى. وذكر أن الغوص تحت الماء يصطحب الكبار والصغار إلى عالم متفرد من المغامرات، كالمشاركة في رحلة بحرية لاستكشاف أجمل مواقع الغوص في أعماق المحيطات، والاستمتاع بالمشاهد الساحرة لحطام السفن والغواصات الغارقة، وكذلك الانزلاق من قمة منحدر جبلي والتحليق فوق الشلالات المتدفقة والطيران بين الأودية، إضافة إلى عبور الأنهار والشلالات، وصولاً إلى المدينة المفقودة والاطلاع على كائنات بحرية غريبة.

تنشيط الحواس

ولا تقتصر التجارب المحطمة للأرقام القياسية في جزيرة ياس على أسرع أفعوانية في العالم ضمن «عالم فيراري - أبوظبي»، وأعلى جدار تسلق في «كلايم - أبوظبي»، وإنما توفر فرصاً رائعة لولوج أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، مما يجعل من الجزيرة وجهة تسهم في تنشيط كل الحواس.

ويعد «عالم وارنر براذرز - أبوظبي» موطناً للأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية المحببة، بينها «سوبرمان»، و«سكوبي دو»، و«وونددر وومن»، كما تشكل حلبة مرسى ياس التي تحتضن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا - 1» ملتقى للمشاهير المحليين والعالميين، من نجوم الرياضة والفن والغناء. وبالوصول إلى شاطئ ياس برماله البيضاء ومياهه الصافية، يستمتع الزائر بالاسترخاء وسط أجمل إطلالة بانورامية على الخليج العربي، مع توفر أفخم جلسات المطاعم العالمية، وتجربة تسوق مذهلة بـ«ياس مول».

الصحة والسلامة

وكانت جزيرة ياس أطلقت في وقت سابق من هذا العام، برنامج «ياس للصحة والسلامة»، للرد على استفسارات الزوار حول زيارة الجزيرة في مواجهة «كورونا»، كما حصلت على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، لتكون أول وجهة في أبوظبي تنال هذا الاعتراف الدولي.

تسارع وتسلق

تنطلق أفعوانية «فورمولا روسا»، من الصفر بسرعة 240 كيلومتراً في الساعة في 4.9 ثانية فقط، مما يشعر الركاب باندفاع الأدرينالين وزيادة في معدل خفقان القلب على ارتفاع 52 متراً، نظراً لقوة التسارع التي تبلغ 4.8 مع تحليق الأفعوانية إلى الأعلى في مغامرة شائقة.

أما النفق الهوائي الداخلي في «كلايم أبوظبي» فيتميز بعرض غير مسبوق يصل إلى 32 قدماً، وارتفاع 104 أقدام، فيما يصل طول أعلى جدار للتسلق الداخلي إلى 141 قدماً.