«إرثي».. يتيح اقتناء منتجاته عبر الإنترنت

الشارقة (الاتحاد)

يتيح مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مجموعة مختارة من خط منتجاته الحصري أمام عشاق الفن والتصميم، لشراء واقتناء أعماله عبر الإنترنت من مختلف بلدان العالم، حيث يعرض للمرة الأولى منتجاته على المنصة العالمية الإلكترونية، المختصّة بالتصاميم المعاصرة والحرف اليدوية. يمثل انضمام إرثي لقائمة المؤسسات الإبداعية والمصممين على «أدورنو»، الحضور الإماراتي الأول على المنصة، إذ تعرض «أدورنو» تصاميم ومنتجات فنية من مختلف دول العالم.

12 مجموعة

وتتوزع منتجات إرثي بمشاركة أكثر من 60 حرفيّة ومتدربة، على 12 مجموعة، هي: أدوات وديكورات منزلية من زجاج مورانو الإيطالي والفخار الإماراتي، وكراسي مبتكرة بالسفيفة، وأواني للفواكه من الجلد الإسباني مزيّنة بجدائل التلّي الإماراتي، وكراسي بالسفيفة والفخار، وجداريّات بالسفيفة والعشب الياباني، وحقائب من جلد الإبل منسوجة بتقنيات السفيفة، وزجاجات عطر بتقنية نفخ الزجاج، ومسابح تستعيد علاقة التلي بالفضة والذهب، ومداخن وأوان معدنية لحفظ العود، وأثاث يجمع الإسمنت والرمل مع سفيفة جلد الإبل، وقلائد وخواتم من سفيفة الذهب باستخدام، وشخصيات «خراريف» مطرزة ومزينة بالتلي على قطع من جلد الإبل.

إبداع فني

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «يشكل حضور (إرثي) على هذه المنصة الرقمية العالمية فرصة لاستعراض الإبداع الفني المبتكر الذي تقدمه حرفياتنا، ويتيح المجال أمامنا لبناء علاقات جديدة مع مصممين ودور عرض من مختلف بلدان العالم». وأضافت: «حضور منتجات حرفياتنا في منصة تصميم وتسوق فني مثل «أدورنو»، يعزز من ثقتهن بما يقدمنه من أعمال ومنتجات تعبر عن روح الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وتعكس حضورها أمام مختلف ثقافات العالم».