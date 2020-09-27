«مرشدات الشارقة».. حرف يدوية ومهارات حياتية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال شهر سبتمبر الجاري، سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تعليمهنّ عدداً من الحرف اليدوية، وتنمية مهاراتهن الاجتماعية والحياتية، وتعريفهنّ بكنوز الثقافة الإماراتية وغرس قيم التسامح في نفوسهنّ، في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل، وضمان سلامتهنّ خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الجسدي ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس كورونا.

تعرفت المرشدات (12-15 عاماً) خلال ورشة «فن التطريز»، التي قدمتها الفنانة الإماراتية أحلام الملا، على الخطوات الأساسية للتطريز ومختلف أنواع الغرز، كما تعلّمن نماذج تطريز مبتكرة باستخدام الخيوط الملونة، حيث تم تسليم الفتيات أدوات التطريز في منازلهنّ.

واستهدفت ورشة «تعرفي على مشاعرك» تعزيز المهارات الاجتماعية للزهرات (7-11 عاماً) وتنمية قدراتهن على التواصل، حيث تضمنت الجلسة مقطع فيديو أعدته مبادرة «همة» الاجتماعية، بهدف تعزيز قدرة الفتيات على تحديد طبيعة مشاعرهنّ وإدارة انفعالاتهنّ والتعبير عنها بطريقة صحية وسليمة، خلال مختلف المواقف في حياتهنّ اليومية.

وكانت ورشة «نافذة على الثقافات» بمثابة بوابة لتعريف الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات (15-18 عاماً) على كنوز الثقافة الإماراتية الأصيلة، وغرس حبّ التقاليد المحلية العريقة في نفوس الفتيات بأسلوب يجمع بين المتعة والتسلية، كما تناولت الجلسة أساسيات «السنع» الإماراتي.

وشاركت الزهرات والمرشدات من الفئة العمرية (9-12 عاماً) في ورشة عمل بعنوان «فنّ إعداد الكعك»، حيث تعلمن خلالها أساسيات الخبز وطريقة صنع كعكة الشوكولاته بطريقة احترافية، إضافة إلى ورشتي عمل هما «سحر الترتيب للزهرات»، و«أواني الطيور».