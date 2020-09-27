نيللي كريم.. «العميل صفر»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض النجمة نيللي كريم تجربة كوميدية على شاشة السينما، من خلال فيلم «العميل صفر»، لتقوم بدور البطولة النسائية أمام أكرم حسني.

العمل تأليف وائل عبد الله وأيمن وتار، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد.

وقالت نيللي: لست غريبة على الكوميديا؛ فقد سبق وأن قدمت فيلم «غبي منه فيه» مع هاني رمزي، وحقق نجاحاً كبيراً، وأعتبره أحد أهم أدواري.

وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء تصوير مشاهدي خلال الأيام المقبلة، وبعده أستعد لمسلسلي الجديد الذي يكتبه د. مدحت العدل، ويدور في إطار من التراجيديا والإثارة للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، أمام ظافر العابدين.

وأشارت نيللي إلى أنها تظهر ضيفة شرف في فيلم «30 مارس»، مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم، ويدور في إطار تشويقي، حيث تعتمد قصته على أحداث مفاجئة.