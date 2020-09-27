أمينة خليل.. بين «حظر تجوال» و«قمر 14»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تنتظر الفنانة أمينة خليل، على الصعيد السينمائي، عرض فيلمها «حظر تجوال»، الذي تشارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وتدور الأحداث حول أسرة مرتبكة، تجبرها الظروف على قضاء ليلة واحدة على عكس رغبتهم، ويتبين مدى الخلل بينهم، خاصة في علاقة الأم بابنتها.

وتخوض أمينة السباق الرمضاني القادم، من خلال أحداث المسلسل التاريخي «الملك أحمس»، وتجسد شخصية سيدة ذات شأن قوي بالمعبد الفرعوني، وتتناول الأحداث قصة أحمس وتحرير مصر القديمة وطرد الهكسوس من طيبة، والعمل مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

كما تشارك أمينة في فيلم «قمر 14»، من خلال القصة الثانية للأحداث التي تتكون من 5 قصص منفصلة متصلة، ويشاركها بطولة القصة الأولى خالد أنور، وعارفة عبد الرسول.

من جانب آخر، تواصل أمينة تصوير المشاهد المتبقية لها في فيلم «كيرة والجن»، وتجسد شخصية «ورد»، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد «1919»، وتتناول الأحداث الواقع المصري أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة، خاضوا معارك وتضحيات من أجل الاستقلال.