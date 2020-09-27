في سابقة أميركية.. ولاية تحظر استخدام الأكياس الأحادية الاستخدام

أقرت ولاية نيوجيرزي حظراً على الأكياس المعدة للاستخدام مرة واحدة، سواء من البلاستيك أو الورق، في سابقة في الولايات المتحدة التي شهدت ازديادا في استعمال هذه الأكياس بسبب جائحة كوفيد-19.

وعقب إقراره أخيرا في برلمان نيوجيرزي، لا يزال يتعين المصادقة على هذا النص من الحاكم الديموقراطي فيل مورفي الذي أعلن تأييده للمشروع.

وبعد مهلة 18 شهرا، لن يُسمح لأي متجر بتوزيع أكياس من البلاستيك، مع استثناءات قليلة تشمل الأغلفة البلاستيكية للحوم النيئة والفاكهة والخضر.

أما الأكياس الورقية الرائجة بقوة في الولايات المتحدة، فستصبح محظورة في كل البقالات ومحال السوبرماركت التي لا تقل مساحتها عن 230 مترا مربعا.

وكانت ولايات ومدن أميركية عدة فرضت على المتاجر استيفاء بدل مالي عن الأكياس الورقية، غير أن أيا منها لم يصدر قرارا بالحظر الكلي.

وأخّرت جائحة كوفيد-19 تطبيق قرارات حظر أقرتها ولايات أميركية على استخدام الأكياس البلاستيكية، خصوصا في ولاية نيويورك حيث أرجئ التطبيق من الأول من مارس إلى 19 أكتوبر.

وعلى سبيل الاحتراز الصحي، رفضت بعض المتاجر مؤقتا السماح للزبائن باستخدام أكياسهم الخاصة.

ويحظر القانون الذي أقرته نيوجيرزي أيضا استخدام مادة البوليستيرين في توضيب الأطعمة.

كذلك ينص على عدم إعطاء شفاطات المشروبات البلاستيكية إلا للزبائن الذين يطلبون ذلك وليس للجميع كما يحصل حاليا في أكثر الأحيان.

وسيوجَّه تحذير للأشخاص الذين يرتكبون مخالفة أولى، فيما ستُفرض عليهم غرامة قدرها ألف دولار في حال التكرار وصولا إلى خمسة آلاف دولار في المخالفة الثالثة.

غير أن الولايات الأميركية لا تتشارك كلها التوجه نفسه. فقد أقرت ولاية ميزوري سنة 2015 قانونا يمنع البلديات التابعة لنطاقها من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية.