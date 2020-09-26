ميركل من أنصار «الاستدامة»

برلين (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الاستدامة، وحماية المناخ ومكافحة الفقر والجوع.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية عبر الإنترنت أمس، بمناسبة الدورة 75 للجمعية العمومية للأمم المتحدة: «في ما يتعلق بالوضع العالمي، لن يكون من الممكن تنفيذ أهداف الاستدامة بحلول عام 2030 بالوتيرة الحالية، ولهذا يتعين على دول العالم تكثيف جهودها»، وأضافت: «يتعلق الأمر بالطريقة التي نريد أن نعيش بها في المستقبل، وكيف نجيب على أسئلة العالم في ظل العولمة في مجالي الأعمال والمجتمع، الهدف الرئيسي هو خلق الأساس لحياة كريمة في جميع أنحاء العالم».