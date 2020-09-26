الإشعاعات «أكثر» على القمر

واشنطن (أ ف ب)

كشف المسبار الذي أرسلته الصين إلى القمر عام 2019، أن درجة الإشعاعات على القمر أكبر بـ2.6 مرات من تلك التي تعرّض لها أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية، وهي مسألة لم تحلّها بعثات «أبولو» الأميركية.

وقال عالم الفيزياء الفلكية روبرت فيمر شفاينغروبر، من جامعة كيل: إن درجة الإشعاعات على القمر «أقوى بما بين 2 و3 مرات مما هي على محطة الفضاء الدولية»، ورأى أن ذلك «يختصر فترة البقاء على القمر إلى نحو شهرين»، موضحاً أن ذلك يأخذ في الاعتبار الأسبوع الذي تستغرقه الرحلة من الأرض إلى المقر ورحلة العودة.